УКВЗ в 2021 году увеличит выпуск трамвайных вагонов вдвое

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод", градообразующее предприятие в Челябинской области, в 2021 году планирует поставить 113 трамвайных вагонов в города России. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор компании Роман Новиков.

"В 2020 году у нас было [поставлено] 54 вагона, несмотря на пандемию. В этом году 83 заказа уже законтрактовано. И, скорее всего, с учетом планов Челябинска (30 вагонов - прим. ТАСС) это будет 113 вагонов", - сказал он.

Новиков добавил, что 40 вагонов будут поставлены в Москву. "90 вагонов у нас "Синара" заказала для исполнения контракта жизненного цикла для Москвы. 40 вагонов из них мы поставим уже в этом году. Основной наш покупатель - Новокузнецк, Краснодар", - пояснил он.

Новиков также сообщил, что до конца лета следующего года планируется построить новую сборочную площадку. Предприятие сможет выпускать до 160 вагонов в год. По его словам, строительство обойдется в 1 млрд рублей.

О заводе

УКВЗ на сегодняшний день является старейшим вагоностроительным предприятием на всей территории постсоветского пространства. Свою историю начал в 1758 году как железоделательное предприятие, а первый трамвайный вагон был изготовлен в 1901 году по заказу города Тифлиса (нынешнего Тбилиси). Сейчас на производстве занято 3351 человек. Доля трамваев производства УКВЗ в парке страны составляет порядка 50%.