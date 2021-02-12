Хуснуллин сообщил, что в РФ построят и отремонтируют более 23 тыс. км дорог в 2021 году

МОСКВА, 12 февраля./ТАСС/. Более 23 тыс. км дорог будут построены и отремонтированы в России в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В 2021 году на территории субъектов РФ планируется провести ремонт, построить и реконструировать более 23 тыс. км дорог регионального и федерального значения", - передает его слова пресс-служба.

Так, в этом году будет отремонтировано более 6 тыс. км федеральных автодорог и не менее 15 тыс. км региональных. Также планируется построить 1,2 тыс. км новых дорог.

При этом вице-премьер уточнил, что ключевая задача на 2021 год - сбалансировать программы дорожного строительства, в том числе чтобы сформировать опорную сеть дорог.

"Мы поставили цель до конца 2024 года построить и реконструировать 8,5 тыс. км автодорог. Также у нас есть цель привести провести ремонт, включая капитальный, более 77 тыс. региональных и федеральных дорог", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что все планы по дорожному строительству в 2020 году были выполнены: в частности, за год было отремонтировано более 23 тыс. км дорожного полотна.