Власти Москвы считают, что сектор услуг не вернулся к докризисным показателям

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы запустили серию встреч с бизнесом для выработки мер поддержки. В них нуждается в том числе и сектор услуг, который пока не вернулся к докризисным показателям, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Серия отраслевых сессий со столичным бизнесом организована в рамках деятельности Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, который возглавляет заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Их целью является обсуждение мер по минимизации последствий пандемии и совместная работа над нормативными документами, регулирующими деятельность бизнеса. Всего запланировано пять стратегических сессий, в ходе каждой будут обсуждаться темы, актуальные для конкретных отраслей.

"Первая встреча была посвящена ситуации, сложившейся в сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и туризме, которые входят в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей. <…> Несмотря на оживление экономики Москвы, сектор услуг пока не вернулся к докризисным показателям предыдущего года и нуждается в поддержке. Но сейчас важно говорить не столько о мерах финансового характера, сколько о возможности изменений в регулировании, которые сегодня обсуждаются как на федеральном, так и на местном уровне. Эти инициативы мы и будем рассматривать в ходе встреч с бизнесом", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева уверена, что опыт, практика и инициативы предпринимателей Москвы будут заложены в новый блок поддержки МСП, который сейчас готовится на федеральном уровне. Прямой канал связи с бизнесом позволит сохранить инструменты и алгоритмы поддержки, созданные в период пандемии, и создаст новые.

Представители бизнеса предложили ряд мер по поддержке отраслей, среди которых снижение ставки НДС для общепита и гостиниц, расширение льгот по налогу на имущество организаций, продление субсидирования ставок по ранее полученным кредитам, субсидии по лизинговым платежам в туризме, налоговые каникулы.

"В ближайшее время наши специалисты проведут юридический и финансовый анализ всех инициатив предпринимателей, после чего предложения будут вынесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы для дальнейшей проработки", - добавил Пуртов.