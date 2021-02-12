ЕАЭС продолжит обсуждать введение минимальных цен на алкоголь крепостью до 28%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжат обсуждать введение минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью до 28%. Об этом ТАСС сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Предложение Минфина РФ было рассмотрено. По итогам обсуждений согласованная позиция по вопросу государственного ценового регулирования алкогольной продукции не выработана, работа продолжается", - отметили в ЕЭК.

Минфин РФ обратился в ЕЭК с предложением включить все виды алкогольной продукции в перечень товаров, цены на которые государства - члены ЕЭАС могут регулировать по своему усмотрению. В настоящее время члены союза могут самостоятельно регулировать цены только на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%.

Ранее Минфин отмечал, что вопрос о введении минимальных розничных цен на пиво в РФ рассматривать преждевременно до утверждения изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения были направлены в ЕЭК.