Нижегородская область сохранила уровень инвестиций в объеме 310 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных в Нижегородскую область в 2020 году, составил 310,7 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2019 года. Таким образом их удалось сохранить на стабильном уровне несмотря на пандемию, сообщил ТАСС губернатор региона Глеб Никитин на полях форума ОПК-ТЭК 2021.

"По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области оценивается в 310,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню 2019 года. Несмотря на пандемию, сохранили инвестиции на стабильном уровне. Ожидаем, что по итогам 2021 года физический объем вырастет на 4% к уровню 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Глава региона уточнил, что, несмотря на вызванные пандемией сложности, Нижегородская область показала рост по объему иностранных инвестиций. "По данным ЦБ РФ, за первое полугодие 2020 года прямые иностранные инвестиции в регион достигли $565 млн, что в 2,4 раза больше уровня аналогичного периода 2019 года. По этому показателю Нижегородская область является абсолютным лидером среди регионов Приволжского федерального округа (данные за весь 2020 год пока не подведены ЦБ РФ)", - пояснил Никитин.

По его словам, в 2021 году планируется ввод в городе Бор крупного тепличного комплекса с объемом инвестиций более 5 млрд рублей и созданием более 250 рабочих мест. "В Нижнем Новгороде будет построен почтовый логистический центр, инвестпроект реализует и Борский стекольный завод, приходят резиденты на территорию ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске. В частности, около 1,25 млрд рублей будет вложено в создание производства газовых баллонов. Таких примеров немало во всех отраслях", - перечислил губернатор.

ОПК-ТЭК 2021

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний-управляющая компания Нефтепромышленного кластера.

Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.