Медведев: поддержка рубля в 2008-2009 годах позволила не допустить драматического сценария

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Расходы на поддержание курса рубля в кризис 2008-2009 годов позволили не допустить драматического сценария. Такое мнение в интервью для документального многосерийного фильма "Крепость" выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который в те годы был президентом страны.

"Люди ведь волновались и боялись, что произойдет такая девальвация, такое обесценивание, как в 1998 году. Поэтому те деньги, которые мы расходовали на поддержку рубля, на поддержку плавающего курса, думаю, что в конечном счете, это все равно было правильно, потому что это позволило не допустить драматического сценария", - сказал он.

Медведев пояснил, что "у любой девальвации есть свои закономерности, и если она слишком мощная, то у людей в какой-то момент переклинивает голову, восприятие становится другим, и они думают о том, как убежать из национальной валюты, купить иностранную валюту".

"Я помню, как мы обсуждали: 40 [рублей за доллар] - это нормально? Вроде нормально, а вот 45 - уже плохо, потому что это психологический коридор, и внутри этого коридора люди еще не примут решение о бегстве из рубля", - рассказал он.

Поддержка реального сектора

Медведев упомянул и о решениях по поддержке предприятий, принятых в тот период. "Ключевые решения были вполне понятные, они носили адресный характер. Что-то пострадало больше, а что-то меньше. Если говорить о реальном секторе, каждое из предприятий имело свою картинку. Я говорю о предприятиях, где работали десятки тысяч человек", - отметил он.

Замглавы СБ РФ рассказал, как "тот или иной собственник или руководитель предприятия приходил в правительство и просил о финансовой поддержке, и такая поддержка была оказана". Это, по его словам, позволило сохранить российскую промышленность, "которая только-только начала выходить из кризисного пике 1990-х годов".

"И я помню наши разговоры с председателем правительства и с министром финансов о том, что очень жалко потерять то, что мы смогли сделать за семь лет, когда наша промышленность только-только задышала. Мы все время говорили об отсутствии диверсификации нашей экономики и промышленности, мы только-только начинали этим заниматься. Поэтому несмотря на то, что тогда нас критиковали, мы все равно приняли решение о том, чтобы поддерживать и отдельные отрасли, и отдельные предприятия, не дать кризису их уничтожить", - добавил Медведев.

Он указал и на важную роль, которую сыграли накопленные к тому времени резервы (Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, сформированные на базе существовавшего с 2004 года Стабилизационного фонда). "Все прекрасно понимали, что та кубышка, о которой принято говорить, тот резерв, который был сформирован, над которым тряслись, его активно оберегал Алексей Кудрин, именно в этих условиях и пригодились. И это доказало правильность формирования этих резервов, в тот период каких-то существенных дискуссий на эту тему не осталось", - сказал Медведев.

Профессионал высокого уровня

Медведев подчеркнул, что Кудрин в кризис 2008-2009 годов "показал себя как профессионал самого высокого уровня, который не только долго к этому времени работал и был опытным министром финансов, а как тот человек, руководитель, министр, который работал в самый тяжелый период финансового кризиса, вместе с другими коллегами вырабатывал решения и претворял их в жизнь". "Он внес очень важный вклад в преодоление финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов", - добавил замглавы Совбеза России.

Медведев признался, что испытывал некоторое недовольство той прямотой, с которой Кудрин комментировал происходившее в экономике. "Я помню, что в тот период мы все старались так аккуратно говорить, но все по-своему доносили свою точку зрения, все по-разному выступали. Алексей Кудрин как рафинированный финансист и экономист некоторые вещи говорил совсем прямо, и это вызывало определенное неудовольствие. Я говорил: как-то смягчи это или поаккуратнее подавай", - рассказал он. Но, с другой стороны, добавил Медведев, бывший глава Минфина "четко формулировал тогда все, что происходит, что может случиться".

В фильме "Крепость" также представлен фрагмент из интервью президента России Владимира Путина агентству ТАСС от 2020 года. В этом эпизоде глава государства тоже дает высокую оценку профессионализму Кудрина.

"Кудрин - большой молодец. Когда он был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить, за то, что нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет", - сказал Путин.

Премьера многосерийного фильма "Крепость" состоится на платформе видеосервиса Start 24 февраля, в этот день появится первый эпизод.

Документальный фильм посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики в период после распада СССР, а также в преодолении масштабных экономических кризисов 1998 года и 2008 года. Своими воспоминаниями о тех годах в фильме поделились Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, а также Антон Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России.