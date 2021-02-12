Ульяновская область намерена нарастить объем промышленного экспорта до $500 млн

УЛЬЯНОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ульяновская область по итогам 2021 года намерена нарастить объемы промышленного экспорта до $500 млн. Об этом в пятницу сообщил на заседании совета по развитию международных, внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества и продвижению региона на международном и межрегиональном уровне председатель совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона Руслан Гайнетдинов.

Объем промышленного экспорта в регионе по итогам 2020 года составил $465,1 млн.

"Для нас в качестве задачи стоит увеличение объемов промышленного экспорта до $500 млн <…> [Задача по] расширению географии экспорта до 80 стран, сегодня порядка 76, в которые мы осуществляем поставки за счет расширения перечня паритетных направлений", - сказал он.

Гайнетдинов добавил, что в этом году прогнозируется увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса до $25 млн. "Причем здесь мы упор делаем не на сырьевые ресурсы, а на продукты питания и продукты высокой переработки, удобрения. Мы первые поставки в этом году уже сделали удобрений в Израиль, и <…> первые 10 контейнеров ушли в Турцию на прошлой неделе", - уточнил он.

По словам главы корпорации, номенклатура товаров на экспорт по итогам года увеличится до 75 товарных групп. Число компаний-экспортеров за год вырастет до 350. "В прошлом году мы получили неплохой результат - 323 компании было экспортирующих. Наша задача несколько десятков компаний впервые вывести на экспорт в текущем году", - пояснил Гайнетдинов.

Он также отметил, что в ближайшие два года планируется сформировать логистические хабы региона, подобно тому, который уже запущен в Евросоюзе, в ОАЭ, в Египте, в Латвии, Китае и Вьетнаме. "Основные отрасли, которые для нас важны, с точки зрения экспортного потенциала - это авто- и авиакомпоненты, автомобили, мебель, предметы интерьера, продукты питания, продукция легкой промышленности, приборы, оборудование, строительные материалы, продукция АПК, радиофармпрепараты", - сказал глава корпорации.

Гайнетдинов добавил, что еще одна задача на 2021 год - выйти на объем поставок в Евросоюз порядка 100 млн рублей. "Мы впервые в этом году выводим 20 компаний и размещаем их на электронных товарных платформах", - уточнил он.