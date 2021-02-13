В Коми зарегистрировали более 20 потенциальных резидентов Арктической зоны РФ

СЫКТЫВКАР, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Коми зарегистрировали 26 потенциальных резидентов, чьи проекты планируются к реализации в Арктической зоне РФ. Две компании получили статус резидента и пакет преференций для реализации проектов, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и промышленности Коми.

"На данный момент ведется активная работа по формированию реестра потенциальных резидентов и проектов Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Республике Коми, в том числе уже размещенных на инвестиционном портале АЗРФ www.arctic-russia.ru, для их дальнейшей проработки и запуска. На сегодня от региона зарегистрировано уже 26 проектов, в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, переработка, транспорт, сельское хозяйство и социальная сфера", - сообщил собеседник агентства.

Резиденты могут рассчитывать на снижение налога на прибыль, который зачисляется в бюджет Коми - 5% в течение первых пяти лет и 10% в течение последующих пяти лет. Среди других льгот и преференций - полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций, пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. При этом советы Воркуты, Инты, Усинска и Усть-Цилемского района (территории Коми, входящие в Арктическую зону РФ) внесли изменения в муниципальные правовые акты, освободив резидентов от уплаты земельного налога.

Как сообщалось в январе, первыми резидентами Арктической зоны РФ в Коми стали два проекта - строительство завода карбидов и ферросплавов в Инте и компания "Арктика-2020" в Усинске. Заключены соответствующие соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики. Инвестиции в проект в Инте оцениваются в 320 млн рублей, проект потребует более 60 сотрудников. Всего в Инте на данный момент рассматриваются пять проектов потенциальных резидентов Арктики, уточнили в Минэкономики Коми.

В проект в Усинске планируется вложить 211,5 млн рублей, средства направят на строительство завода полного цикла переработки отходов промышленных предприятий, которые будут затем использоваться в строительстве промышленных зданий, сооружений и автомобильных дорог.

Стратегические направления

В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.

В приоритете также обозначено создание и развитие вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков крупнейшего в мире Пижемского месторождения, расположенного в Усть-Цилемском районе Коми, формирование и развитие Парнокского железомарганцевого минерально-сырьевого центра, расположенного в Интинском районе Коми, которое считается практически единственным в стране по запасам.

Одним из основных направлений стратегии значится развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, реконструкцию участка Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги, обоснование целесообразности реконструкции участка Микунь - Вендинга и строительство участка Вендинга - Карпогоры. В документе обозначено развитие транспортной инфраструктуры: строительство и реконструкция стратегической для Севера России магистрали Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, дноуглубительные работы на реке Печоре для обеспечения транспортной доступности территорий, реконструкция аэропортов, а также создание туристических кластеров.