"Белавиа" выполнила первый рейс из Минска в Ростов-на-Дону после возобновления полетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Белавиа" совершил посадку в ростовском аэропорту Платов, выполнив первый рейс из Минска после возобновления авиасообщения, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

4 февраля национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила о возобновлении рейсов из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

"Прибыл в 01:16 мск", - указано на онлайн-табло.

В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщали также о возобновлении полетов из Минска в Санкт-Петербург и увеличении количества рейсов в Москву. Правительство России 3 февраля разрешило выполнение этих рейсов.