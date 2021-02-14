МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, в соответствии с которой вклад лесной отрасли в экономику РФ к 2030 году должен увеличиться в два раза - до 1,14 трлн рублей. Утвержденный правительством документ позволит перейти к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и послужит декриминализации отрасли, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Выход на такие показатели станет возможным благодаря комплексной работе по ряду направлений. Речь, в частности, идет о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог. Так, для того, чтобы составить более четкое представление о состоянии отрасли, планируется оцифровать и систематизировать сведения о лесах. Также цифровые технологии будут внедряться в другие рабочие процессы, связанные с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из нее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетное внимание в стратегии уделяется переориентации лесной отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого усовершенствуют инструменты государственной поддержки, а также скорректируют таможенно-тарифную политику.

"Важнейшей задачей также признано лесосбережение и борьба с пожарами. Здесь одним из направлений работы станет улучшение системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, цель которой - оперативная передача информации о возникающих возгораниях", - говорится в сообщении.

Минприроды РФ в течение полугода представит в правительство план реализации стратегии, в котором будут определены конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности отрасли.