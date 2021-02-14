Греф оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спад российской экономики по итогам 2020 год составит около 3,4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными", - отметил Греф.

Он отметил, что банки вынуждены были формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки, реструктуризации.