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Греф оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4%

Глава Сбербанка отметил, что банки вынуждены были формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в 2021 году потребуют поддержки, реструктуризации
Глава Сбербанка Герман Греф Станислав Красильников/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спад российской экономики по итогам 2020 год составит около 3,4%, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными", - отметил Греф.

Он отметил, что банки вынуждены были формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки, реструктуризации.

Теги
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