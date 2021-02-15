Минсельхоз хочет упростить изъятие невостребованных земель в пользу государства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ разработал поправки в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которые предполагают упрощение вовлечения в оборот государства невостребованных земель. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

По данным газеты, согласно тексту пояснительной записки, на 1 января 2019 года площадь таких территорий в России составляла 15,3 млн га, а это примерно 6,8% от общей площади земель сельхозназначения в стране.

"Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно", - цитируют "Известия" текст документа.

Также Минсельхоз отмечает, что до сих пор существует проблема вовлечения в оборот земли, от которой отказался собственник. "Решение этой проблемы требует выработки механизма, способствующего вовлечению невостребованных земельных долей в рыночный оборот, и внесения соответствующих изменений в гражданское и земельное законодательство", - считают в ведомстве.

По данным газеты, одним из решений этой проблемы Минсельхоз считает введение в законодательство термина "бесхозяйная земля". К таким участкам будут относиться те, собственники которых неизвестны либо отказались от права владения. Также к такому определению станут относиться земли, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости. В таком случае, по данным газеты, местные власти смогут получить право собственности в порядке особого судопроизводства через постановку на учет.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" подтвердили разработку поправок. "Предлагаемые законопроектом изменения направлены на совершенствование порядка вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и будут способствовать реализации положений, предусмотренных Основами государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы", - сообщили газете в пресс-службе ведомства. Там добавили, что законопроект планируется внести на рассмотрение правительства в первом квартале 2021 года.