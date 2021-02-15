Санкт-Петербургская биржа с 1 марта запустит утренние торги иностранными акциями

ТАСС, 15 февраля. Санкт-Петербургская биржа с 1 марта запускает утренние торги ценными бумагами иностранных эмитентов. Торги будут проходить с 7 до 10 утра, говорится в сообщении торговой площадки.

Сейчас торговать иностранными бумагами можно с 10:00 до 2:00. Как отмечается в релизе, утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов и клиринга. На начальном этапе будут торговаться 50 иностранных бумаг, в дальнейшем список планируется расширять.

"Увеличение времени торгов, в частности, старт утренних торгов, во-первых, позволит инвесторам, находящимся в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, торговать в удобное время. Во-вторых, запуск утренних торгов позволит инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами Азиатского региона. По нашему мнению, такие возможности будут способствовать повышению ликвидности российского рынка в целом", - приводятся в сообщении слова генерального директора Евгения Сердюкова.

Санкт-Петербургская биржа является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах площадки находится более 1,5 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.