Малый бизнес Крайнего Севера получит льготы при участии в госзакупках

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ внесло в правительство РФ законопроект, который позволит малому бизнесу в районах Крайнего Севера на льготных условиях участвовать в госзакупках на поставки товара или оказание услуг в Арктической зоне РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

"Документ разработан Минвостокразвития в целях реализации положений национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Согласно законопроекту, если предприниматель, работающий на Крайнем Севере, предложит в ходе торгов наименьшую цену и станет победителем, к предложенной ему цене будет прибавлено до 15% (при этом общая цена контракта все равно не может быть выше максимальной цены, предусмотренной закупочной документацией, а значит к росту расходов регионов это решение не приведет). Зная это, предприниматель из районов Крайнего Севера сможет предлагать на торгах меньшую цену, чем конкуренты из других регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость такого механизма обусловлена требованиями Трудового кодекса РФ к работодателям по установлению "северных надбавок". При трудоустройстве сотрудников в районах Крайнего Севера бизнес обязан обеспечить социальные гарантии и компенсации, выплаты по которым в полном объеме облагаются страховыми взносами. Правила предоставления преимущества при участии в госзакупках и перечень товаров, работ, услуг, на которые оно будет распространяться, утвердит правительство РФ.

"Сегодня уже более 50 компаний с проектами более чем на 180 млрд рублей стали резидентами Арктической зоны. Они создадут 5 тыс. новых рабочих мест. При этом около 80% резидентов относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому системная поддержка арктических МСП является одним из приоритетных направлений нашей работы", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, которого цитирует пресс-служба.

Ожидается, что принятие законопроекта поможет выровнять условия конкуренции и будет способствовать социально-экономическому развитию северных территорий. Механизм поддержан властями регионов, в состав которых входят районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.