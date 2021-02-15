"Магнит" договорился о партнерстве с итальянской сетью Coop Italy

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский ретейлер "Магнит" договорился о партнерстве и импорте продуктов с крупнейшей итальянской сетью супермаркетов Coop Italy, говорится в сообщении пресс-службы "Магнита".

"Цель сотрудничества для "Магнита" - создать уникальный ассортимент, повысить лояльность покупателей и способствовать росту трафика. Для ряда категорий товаров не первой необходимости и для продукции, не производящейся в России из-за географических особенностей, "Магнит" может создавать уникальный ассортимент, используя возможности прямого импорта. Coop Italian Food стала для "Магнита" платформой для закупки нескольких видов продуктов", - отмечается в сообщении.

Так, "Магнит" начал закупать 10 товарных наименований продуктов для здорового питания, в том числе макаронные изделия и печенье без глютена, продуты для диабетиков, а также итальянский кофе выше среднего ценового сегмента.

Coop Italy - это кооператив независимых продавцов, объединяющий 6,8 млн участников и занимающий, по собственным данным, более 14% розничного рынка Италии. С 2015 года кооператив развивает международное направление, которое отвечает за поставки итальянских продуктов питания другим ретейлерам.