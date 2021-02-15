МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегию по противодействию обороту контрафакта, заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его словам, необходимо, чтобы "люди могли пользоваться качественными товарами, а контрафакт и подделки вытеснялись с рынка". Премьер пояснил, что такие некачественные товары "не только бьют по кошельку людей и доходам легального бизнеса, но могут отразиться и на самочувствии граждан".

"Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Ее цель - сократить объем незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы", - сказал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что реализовать эту цель планируется через совершенствование законов, а также методами надзора и комплексом мер по пресечению незаконного оборота. В стратегии, по его словам, определены приоритетные отрасли для наблюдения. Среди них - пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие.

Планируется также усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, добавил Мишустин. Стратегия предполагает и внедрение электронных сервисов для потребителей, а также сближение национального законодательства в этой области с нормативной базой стран Евразийского экономического союза.

"Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно. Прошу Минпромторг в трехмесячный срок подготовить план мероприятий по ее исполнению", - заключил председатель правительства.