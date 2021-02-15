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Первые танкеры ледового класса начали доставку ямальского газа по Северному морскому пути

По данным таможни, морские наливные суда будут без сопровождения ледокола перевозить ямальский газ потребителям при пониженных температурах во льдах свыше двух метров
© Пресс-служба Уральского таможенного управления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Уральская электронная таможня впервые оформила временный ввоз трех танкеров-газовозов ледового класса для транспортировки газа из порта Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа по Северному морскому пути. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Помещение транспортных средств под таможенную процедуру временного ввоза позволяет участнику внешнеэкономической деятельности воспользоваться льготой по уплате таможенных пошлин и налогов. В течение трех лет танкеры-газовозы смогут беспрепятственно транспортировать ямальский газ из порта Сабетта по Северному морскому пути", - цитирует пресс-служба начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова. В управлении уточнили, что это первые подобные танкеры.

По данным таможни, морские наливные суда длиной почти 300 м и вместимостью 172 тысячи куб м будут без сопровождения ледокола перевозить ямальский газ потребителям при пониженных температурах (до -50 С) во льдах свыше двух метров. Танкеры имеют разные порта приписки - Гонконг, Кипр, но принадлежат одной компании, зарегистрированной в Сингапуре.

Порт Сабетта был построен для реализации проекта "Ямал СПГ". "Ямал СПГ" (50,1% - у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.

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