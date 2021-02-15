Первые танкеры ледового класса начали доставку ямальского газа по Северному морскому пути

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Уральская электронная таможня впервые оформила временный ввоз трех танкеров-газовозов ледового класса для транспортировки газа из порта Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа по Северному морскому пути. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Помещение транспортных средств под таможенную процедуру временного ввоза позволяет участнику внешнеэкономической деятельности воспользоваться льготой по уплате таможенных пошлин и налогов. В течение трех лет танкеры-газовозы смогут беспрепятственно транспортировать ямальский газ из порта Сабетта по Северному морскому пути", - цитирует пресс-служба начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова. В управлении уточнили, что это первые подобные танкеры.

По данным таможни, морские наливные суда длиной почти 300 м и вместимостью 172 тысячи куб м будут без сопровождения ледокола перевозить ямальский газ потребителям при пониженных температурах (до -50 С) во льдах свыше двух метров. Танкеры имеют разные порта приписки - Гонконг, Кипр, но принадлежат одной компании, зарегистрированной в Сингапуре.

Порт Сабетта был построен для реализации проекта "Ямал СПГ". "Ямал СПГ" (50,1% - у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.