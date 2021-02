Что будет с биткойном?

Сначала Tesla, которую основал Илон Маск, объявила о планах инвестировать в биткойн $1,5 млрд, а также о том, что теперь она будет принимать платежи в криптовалюте. В то же время основатель другого техногиганта — Uber — Дара Хосроушахи отметил, что компания пока не собирается вкладывать в цифровые активы, но, возможно, будет принимать криптовалюту в качестве средства платежа.

Другая новость также говорит о возрастающем интересе к цифровым активам. Генеральный директор Twitter Джек Дорси и музыкант Джей-Зи решили внести в фонд поддержки разработчиков биткойна Btrust 500 биткойнов. Об этом основатель соцсети сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме того, сразу два крупных американских банка объявили, что будут проводить операции с криптовалютой в интересах клиентов. Первым из них стала одна из старейших финансовых организаций Bank of New York Mellon Corp. Сейчас там обсуждают возможность переноса криптовалютных активов на банковские счета, отмечает the Wall Street Journal. Чуть позже сопредседатель JPMorgan и главный операционный директор Даниэль Пинто сообщил, что банк будет поддерживать торговлю биткойнами, если клиенты продемонстрируют интерес к подобным операциям.

Еще одна новость, которая тоже могла способствовать удорожанию биткойна, связана с Mastercard. Компания объявила о том, что разрешит торговым сетям принимать платежи в криптовалюте. Однако пока речь идет только о стейблкойнах — подчеркнул в своем обращении исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран. По его словам, Mastercard еще не планирует поддерживать большинство из существующих криптовалют, потому что они не отвечают ее требованиям.