Что будет с биткойном?

На минувшей неделе стоимость биткойна достигла очередного исторического максимума. Как отмечают специалисты, курс этой криптовалюты очень зависит от новостного фона вокруг нее. Мы поговорили со специалистами о событиях, связанных с биткойном.
Что произошло?
Сначала Tesla, которую основал Илон Маск, объявила о планах инвестировать в биткойн $1,5 млрд, а также о том, что теперь она будет принимать платежи в криптовалюте. В то же время основатель другого техногиганта — Uber — Дара Хосроушахи отметил, что компания пока не собирается вкладывать в цифровые активы, но, возможно, будет принимать криптовалюту в качестве средства платежа.
Другая новость также говорит о возрастающем интересе к цифровым активам. Генеральный директор Twitter Джек Дорси и музыкант Джей-Зи решили внести в фонд поддержки разработчиков биткойна Btrust 500 биткойнов. Об этом основатель соцсети сообщил на своей странице в Twitter.
Кроме того, сразу два крупных американских банка объявили, что будут проводить операции с криптовалютой в интересах клиентов. Первым из них стала одна из старейших финансовых организаций Bank of New York Mellon Corp. Сейчас там обсуждают возможность переноса криптовалютных активов на банковские счета, отмечает the Wall Street Journal. Чуть позже сопредседатель JPMorgan и главный операционный директор Даниэль Пинто сообщил, что банк будет поддерживать торговлю биткойнами, если клиенты продемонстрируют интерес к подобным операциям.
Еще одна новость, которая тоже могла способствовать удорожанию биткойна, связана с Mastercard. Компания объявила о том, что разрешит торговым сетям принимать платежи в криптовалюте. Однако пока речь идет только о стейблкойнах — подчеркнул в своем обращении исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран. По его словам, Mastercard еще не планирует поддерживать большинство из существующих криптовалют, потому что они не отвечают ее требованиям.
Каковы перспективы криптовалюты?
"Адаптация биткойна в качестве общеупотребимого средства платежа добавит криптовалюте важный атрибут, которого она сейчас практически лишена, — внутреннюю стоимость. При текущих котировках это вряд ли станет серьезным катализатором роста, но тем не менее обеспечит некоторую поддержку и не позволит биткойну упасть слишком низко в случае коррекции", — полагает директор аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг.
"В случае, если другие крупнейшие компании из S&P 500 продолжат делать заявления о готовности добавить именно биткойн в систему своих расчетов, это, без сомнений, будет мгновенно выливаться в рост цены, — считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. — Однако долговечность подобного роста будет зависеть от большого количества факторов, которые вступят в игру после. Пока же больше шансов увидеть во взаиморасчетах стабильные криптовалюты", — комментирует эксперт и добавляет, что делать ставку на биткойн в данном контексте преждевременно: монета слишком волатильна для обычных взаиморасчетов. "Например, те же инвесторы Tesla далеко не единогласно разделяют воодушевление по поводу инвестиций компании в биткойн, считая, что подобное решение принесло больше пользы самому биткойну, нежели Tesla", — продолжает свою мысль Александр Купцикевич.
В то же время президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин с большим оптимизмом оценивает последние новости.
"Вхождение на рынок транснациональной финансовой компании такого уровня, как Mastercard, на наш взгляд, более позитивна для рынка криптовалют, чем одноразовая покупка старейшей криптовалюты на $1,5 млрд со стороны Tesla, приведшая к спекулятивному скачку цены биткойна до рекордного уровня — $44 800, — считает он. — Рынок подает однозначные сигналы на укрепление доверия к этому активу, что не может не повлиять на позитивное восприятие со стороны инвесторов всех уровней. Как следствие — увеличение цены биткойна и снижение ее волатильности".
Каким будет статус биткойна?
Основная проблема, которая пока мешает криптовалюте стать полноценным участником финансового рынка, связана с ее регулированием. Только в некоторых странах она уже получила официальный статус. Среди них — Япония, где криптовалюта стала официальным средством платежа. Но и размер налогов там довольно внушительный: для граждан налог на доход от криптовалютных операций может достигать 55%.
Официальный статус есть у криптовалюты и в Эстонии. Там власти называют ее "альтернативным платежным средством". Доходы с криптовалютных операций там не облагаются НДС. И каждый клиент платит налоги согласно законодательству своей страны. При этом для резидентов Эстонии ставка составляет 7%.
В США уже долго ведутся разговоры о легализации криптовалюты. Этот актив рассматривают сразу с трех сторон: как собственность, биржевой товар и альтернативное средство платежа. В прошлом году члены Палаты представителей и сенаторы представили 32 законопроекта, где речь идет о регулировании криптовалют, сообщал американский Forbes. Может ли повлиять на рынок политика нового президента?
Как отметил в своем Twitter лауреат Нобелевской премии по экономике и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, администрация Джо Байдена приложит еще больше усилий, чем ее предшественники, чтобы начать регулировать "помойку криптовалют". Известный аналитик уверен, что теперь власти будут еще тщательнее бороться с использованием цифровых активов для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. А в конце прошлой недели министр финансов США Джанет Йеллен высказалась о том, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой. Глава Минфина подчеркнула: несмотря на то, что это многообещающие технологии, они уже стали инструментами финансового терроризма. Вполне вероятно, что после этого заявления американские власти обратят более пристальное внимание на рынок криптовалют и одобрят законы, которые будут его регулировать.
При этом в России с 1 января вступил в силу закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...". Согласно документу, криптовалюту нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, но можно в качестве объекта инвестирования. Она признается имуществом, поэтому доход от продажи биткойнов и других активов облагается 13% НДФЛ. Но если размер дохода превысит 5 млн рублей, то ставка составит уже 15%. Это правило также вступило в силу 1 января 2021 года.
Что будет с ценой биткойна?
"Мощный импульс с $10 000 до $42 000 в конце прошлого года был скорректирован, и сейчас мы наблюдаем новую волну роста. Эта волна способна увести курс первой криптовалюты в область $61 000–62 000 прежде, чем мы увидим следующую внушительную коррекцию. Уже сейчас биткойн показывает попытки вернуться к росту и в ближайшее время может протестировать отметку $50 000", — говорит ведущий аналитик FxPro.
С коллегой соглашается и Юрий Припачкин:
"Стоимость биткойна, безусловно, продолжит свой рост, так как эмиссия этой первой и самой значимой для рынка криптовалюты строго алгоритмизирована и ограничена сверху числом 21 млн штук".
А стоит ли вообще рассматривать криптовалюту в качестве объекта инвестиций?
"Есть криптовалюты, которые достойны долгосрочных инвестиций, — полагает Александр Купцикевич. — Это биткойн и эфириум, так называемые золото и серебро крипторынка. Весьма вероятно, что инфраструктура для инвестирования в первую криптовалюту и ведущий альткойн (так называют все криптовалюты, которые возникли после биткойна, — прим. ТАСС) будет продолжать расширяться. Биткойн пережил множество "похорон", каждый раз подскакивая до новых исторических максимумов. Монета имеет идеальную математически выверенную финансовую стратегию — ее предложение ограничено".
Дарья Гетманова