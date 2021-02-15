Эксперт считает, что слияние ПФР и ФСС может произойти не раньше 2022 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС) может произойти не ранее 2022 года, поскольку потребует большой технической подготовки, а также изменения законодательства. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Пенсионный фонд могут объединить с ФСС, который ранее возглавлял новый руководитель ПФР Андрей Кигим, а также с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Для того, чтобы слить фонды, нужно изменить действующее законодательство. Поскольку пока правительство не вносило такого рода инициативу в Госдуму, скорее всего, мы можем в лучшем случае ожидать поступления этого документа в осеннюю сессию. И даже если этот документ осенью появится, все равно объединение может наступить не ранее 2022 года", - отметил Сафонов.

Он добавил, что объединение потребует совершить еще ряд технических действий, в частности, подготовить информационную систему фондов к тому, чтобы слить базы данных, а также подготовить мероприятия по реорганизации подведомственной сети и создать оптимизационную схему, связанную с размещением региональных представительств объединенного фонда. Также объединение подразумевает изменение большого количества регламентов, которые регулируют взаимодействие фондов с гражданами и организациями, отметил эксперт.

Клиентские сервисы и экономия бюджета

В то же время, по словам Сафонова, риска ухудшения клиентских сервисов потенциальное слияние не несет, однако их потребуется модернизировать. "Основные клиентские сервисы, по крайней мере по количеству пользователей и функций, сосредоточены в Пенсионном фонде, это личные кабинеты всех граждан, которые их завели, считайте, всего населения Российской Федерации. <...> У Фонда социального страхования такой базы нет", - говорит Сафонов.

Он также отметил, что объединение фондов принесет значительную экономию бюджета - "порядка нескольких десятков миллиардов рублей ежегодно".

"Конечно, это будут дополнительные расходы, связанные с построением новой информационной системы, но одновременно это даст возможность сэкономить деньги на управленческих расходах: не нужно будет в каждом регионе иметь по два офиса", - добавил Сафонов.