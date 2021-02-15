Мурманские власти направят 15 млн рублей на продолжение "Губернаторского стартапа"

МУРМАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение продолжить в 2021 году работу по проекту "Губернаторский стартап" и выделить из фонда правительства 15 млн рублей на поддержку инициативных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"В 2021 году в связи с тем, что эта мера поддержки ("Губернаторский стартап" - прим. ТАСС) была очень востребована, она также будет реализовываться, на нее предусмотрено 15 млн рублей, сегодня на сайте Мининвеста разместим приказ о начале приема заявок на "Губернаторский стартап", конкурс пройдет с 1 по 26 марта, и победители будут определены до 13 апреля", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что размер гранта по проекту "Губернаторский стартап" также составит до одного миллиона рублей. Кроме того, можно будет привлечь в случае необходимости по льготной ставке микрозайм, а те предприниматели, чьи проекты "подходят под критерии резидентов Арктической зоны, получив этот грант стартапа в размере одного миллиона рублей и также добавив свои средства, могут стать резидентами АЗРФ".

Кузнецова отметила, что в 2020 году изначально было запланировано выделить по проекту "Губернаторский стартап" 15 млн рублей на поддержку 20 проектов, однако объем выделенных средств был увеличен в связи с большой востребованностью проекта.

"По итогам в 2020 году было подано 309 заявок на "Губернаторский стартап" на общую сумму более 252 млн рублей, 37 предпринимателей были признаны победителями, и сумма субсидий составила более 28 млн рублей. Здесь важно подчеркнуть, что это предприниматели не только из Мурманска, а в целом из 12 муниципальных образований. Из всех этих проектов 43% касались сферы производства, 24% - сферы образования и 14% - сферы спорта и отдыха", - пояснила заместитель губернатора.

Она уточнила, что полученные средства субсидий направлялись в основном на аренду помещений, ремонтные работы, приобретение основных средств, также все получатели стартапа пользовались софинансированием затрат до 50 тыс. рублей на бухгалтерское сопровождение, маркетинг и юридические расходы.