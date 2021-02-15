Банк "Тинькофф" планирует запустить собственный платежный сервис

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" разрабатывает собственный платежный сервис Tinkoff Pay и зарегистрировал соответствующий товарный знак. Об этом сообщил ТАСС представитель банка.

"Мы зарегистрировали два товарных знака - "Тинькофф Касса" и Tinkoff Pay. По нашим оценкам, мы сейчас занимаем второе место на рынке онлайн-эквайринга, и планируем в целом усилить направление платежей в онлайне, в связи с этим и регистрируем знаки под новые проекты, которые появятся в этом году", - сказал он.

В банка уточнили, что под брендом "Тинькофф Касса" будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию Tap to Phone (оплату через NFC и терминалы) и др.

На текущий момент сервис Tinkoff Pay находится в разработке и пока нет конкретных сроков запуска.

"Со сроками запуска Tinkoff Pay пока не определились - сейчас только прорабатывается архитектура сервиса. Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты", - добавил представитель банка.