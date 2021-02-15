Объем инвестпроектов в Татарстане составит 345 млрд рублей в 2021 году

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиционных проектов, которые будут реализованы в 2021 году в Республике Татарстан, составит 345 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов в ходе расширенного заседания коллегии министерства экономики Республики Татарстан "Итоги за 2020 год. Задачи на 2021 год. Факторы обеспечения экономического развития".

"Первая задача - это сделать 2021 год началом упаковки и системной реализации новых инвестиционных проектов. Те объемы, которые мы видим в настоящий момент времени, это на 2021 год, это 345 млрд рублей общим размером инвестиций, из которых около 150 млрд рублей - это будут инвестиции в капитал", - отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время планируется реализовать не менее 13 проектов, в частности в сфере химической промышленности, машиностроения и социальной сфере.

"Тот портфель, который имеем, - это 13 проектов. Но мы думаем, что эта цифра будет больше. Что сейчас мы видим на федеральном уровне, это проекты химической промышленности, это проекты в сфере машиностроения, и есть некоторые интересные проекты в социальной сфере", - сказал Иванов.

Он также добавил, что планируется создать информационную систему, которая позволит инвесторам в режиме одного окна узнавать информацию об условиях реализации инвестпроектов. Кроме того предполагается наладить сотрудничество с четырьмя крупнейшими российскими банками, чтобы у инвесторов была возможность получить проектное финансирование.