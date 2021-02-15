Москва заняла 22-е место в рейтинге городов будущего по привлечению инвестиций

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва заняла 22-е место среди всех городов мира, опередив Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль, в глобальном рейтинге городов будущего fDi Intelligence, составленном Financial Times. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса экономической политики столицы.

"Последний раз в топ-25 городов рейтинга fDi Global Cities of the Future Москва входила в 2014 году, тогда столица занимала 25 строчку. Вернуться в число лучших городов мира по привлечению инвестиций Москве удалось в 2020 году сразу на 22 позицию", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за последние несколько лет была проделана масштабная работа по преобразованию Москвы в город, комфортный для ведения бизнеса: разнообразные механизмы поддержки инвесторов, современная инфраструктура, прямое и оперативное взаимодействие с бизнесом. Это позволило, несмотря на сложную экономическую ситуацию в прошлом году, привлечь в город рекордный объем частных вложений: за девять месяцев 2020 объем инвестиций в основной капитал составил 1,9 трлн рублей, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также на данный момент на долю столицы приходится 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

Благоприятная среда для бизнеса

Целью рейтинга fDi Global Cities of the Future является определение самых привлекательных городов мира с точки зрения прямых иностранных инвестиций. В топ-25 включаются города мира, признанные наиболее перспективными для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнес-среды. Получить такой результат в рейтинге Москве позволили благоприятная среда для ведения бизнеса, комплексная система мер поддержки инвесторов, в том числе иностранных, оперативное взаимодействие с бизнесом, наличие специальных механизмов для выгодной локализации производств и многое другое.

"Привлечению инвестиций в город в значительной степени способствует система мер поддержки реального сектора экономики, функционирующая в Москве уже более пяти лет. Это как финансовые механизмы поддержки: займы и субсидии, так и нефинансовые - размещение производств на льготных условиях, получение специальных статусов, снижающих налоговую нагрузку и другое. Также мы активно заключаем с бизнесом контракты ГЧП, что позволяет им получать стабильный доход и гарантию сбыта. Причем мы не делаем разницы между российским и иностранным бизнесом. Преференции получают и иностранные компании, локализовавшие производство на территории Москвы", - приводятся слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в 2020 году столица также вошла в первую двадцатку рейтинга самых перспективных технологических городов Европы fDi. Теперь fDi высоко оценил Москву и в глобальном масштабе в Global Cities of the Future, и это подтверждает, что российская столица является привлекательным центром для инвестиций и успешно конкурирует в этом плане с другими мировыми мегаполисами. Одним из драйверов экономического роста Москвы является Адресная инвестиционная программа - часть бюджета, которую город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и других важных направлениях. Помимо целей, связанных с главными городскими стройками, АИП стимулирует рост частных инвестиций в проекты, которые нужны городу.