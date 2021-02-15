Основатель "М.Видео" Александр Тынкован войдет в совет директоров Fix Price

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, объявивший ранее о планах по первичному размещению акций на Лондонской фондовой бирже, планирует включить в совет директоров компании основателя "М.Видео" Александра Тынкована, члена совета директоров "Магнита" Грегора Мовата и члена набсовета "ФК Открытие" Елену Титову. Об этом говорится в регистрационном документе, поданном ретейлером в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

В настоящее время в совет директоров входят: основатели ретейлера Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, CEO ретейлера Дмитрий Кирсанов и Алексей Махнев - член совета директоров "Магнита", "М.Видео" и "группы ЛСР". "Ожидается, что, помимо указанных выше, компания в совет директоров назначит до трех независимых директоров: Александра Тынкована, Грегора Мовата и Елену Титову", - говорится в документе. Ожидается, что они войдут в совет директоров до 10 марта.

Согласно материалам, Luncor Overseas S.A принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation - 26,51%, LF Group DMCC - 15,05%, еще 9,9% у "Марафон Групп" (Samonico Holdings Ltd), 4% - у "дочки" Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании - 2,3%. Основатели Fix Price Хачатрян и Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.

О компании

Fix Price - сеть магазинов товаров для дома по фиксированным ценам. На сегодняшний день работает 4 тыс. 191 магазин Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.

Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.