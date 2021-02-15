Суд рассмотрит спор "Газпрома" с Akfel Gaz о контрактной цене газа в мае

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Судебные слушания по спору между "Газпромом" и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. назначены на 5-7 мая 2021 года, следует из отчетности российского газового холдинга по РСБУ за 2020 год. Спор касается пересмотра контрактной цены поставок.

В феврале 2017 года "Газпром экспорт" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. Тогда решение было принято в пользу "Газпрома". Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции с целью отмены решения арбитражного трибунала.

"17 октября 2019 года в соответствии с поручением Апелляционного суда округа Свеа представителю общества в судебном заседании в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области была вручена жалоба. Слушания назначены на 5-7 мая 2021 года", - отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер - компания Enerco Enerji A.S. Эти слушания назначены на 7-10 сентября 2021 года.