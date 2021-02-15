СМИ: район Цзяндун на Хайнане к 2030 году станет безуглеродной зоной развития

ХАЙКОУ, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация нового района Цзяндун, расположенного в городе Хайкоу (административном центре китайской провинции Хайнань), намеревается к 2030 году превратить его в зону безуглеродного развития. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на план, опубликованный руководством данного кластера.

В опубликованном администрацией документе говорится, что Цзяндун, исходя из принципов низкоуглеродной экономики, будет развивать сферы энергетики, транспорта, строительства, промышленности, а также торговлю квотами на выбросы углерода. К 2025 году руководство района намеревается создать здесь базовую инфраструктуру экологичной зоны развития, а еще через пять лет - в полной мере реализовать проект по созданию безуглеродного экономического кластера мирового класса.

Администрация района Цзяндун будет способствовать реформе способов производства и потребления энергии, активно развивать использование возобновляемых источников энергии и улучшать структуру энергопотребления. В частности, особое внимание будут уделять внедрению электрогенерации за счет солнечной и ветровой энергии, энергии волн и приливов, а также геотермальной энергии.

В июне 2018 года администрация Хайнаня объявила о создании около международного аэропорта Мэйлань нового района экономического развития Цзяндун. Здесь уже начали осуществлять деятельность ведущие торгово-промышленные и энергетические корпорации, финансовые институты, входящие в список 500 крупнейших коммерческих организаций Китая. Площадь этой особой зоны развития превышает 298 кв. км. В текущем году администрация Хайкоу инвестирует 25 млрд юаней (около $3,86 млрд) в район экономического развития Цзяндун.

Согласно планам властей провинции на следующую пятилетку, Хайнань выйдет на пик выбросов углерода до 2025 года, а к 2050 году достигнет углеродной нейтральности. К 2025 году доля дней с превосходным качеством воздуха в году будет поддерживаться на уровне более 98%, а среднегодовой показатель концентрации тонкодисперсных частиц, как ожидается, должен снизиться до 11 мг на куб. м.