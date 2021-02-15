Глава Минтруда поблагодарил Топилина за проделанную работу в ПФР

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков поблагодарил экс-главу Пенсионного фонда России Максима Топилина за проделанную в фонде работу. Об этом он сообщил в понедельник на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима коллективу фонда.

"Со своей стороны могу сказать еще раз слова благодарности. Спасибо вам, Максим Анатольевич, год был действительно интересный и насыщенный", - сказал он. Котяков отметил, что представлять Андрея Кигима "было бы, наверное лишним". "Андрей Степанович восемь лет возглавлял Фонд социального страхования", - сказал он.

В свою очередь Топилин поблагодарил коллектив и пожелал новому главе успехов в реализации проектов.

"Своим коллегам, теперь подчиненным Андрея Степановича Кигима, хочу пожелать успехов, удачи, задора, чтобы все получалось, чтобы все проекты реализовывались. Андрей Степанович, желаю, чтобы проекты получали очень хорошее и политическое, и экономическое, и социальное развитие. Вы можете в этом на своих коллег опираться и, если я чем-то смогу помочь, ко мне обращаться", - сказал Топилин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Топилина от должности главы ПФР, назначив на этот пост Андрея Кигима, который до этого в течение восьми лет занимал должность главы ФСС.

Топилин был председателем правления Пенсионного фонда РФ с 23 января 2020 года. До этого с 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года занимал должность министра труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева (переназначен на должность 18 мая 2018 года).