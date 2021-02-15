Росатом возглавил рейтинг лучших работодателей России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" возглавила рейтинг лучших работодателей России по итогам 2020 года, который проводит кадровая компания HeadHunter. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.

"Рейтинг составлялся в десятый раз. Число участников рейтинга превысило 500. Росатом занял первое место среди крупнейших работодателей страны с численностью сотрудников более 5 тыс. человек", - говорится в сообщении. При этом Росатом поставил абсолютный рекорд по набранным в рейтинге баллам среди компаний, принимавших участие в рейтинге лучших работодателей кадровой платформы HeadHunter за 10 лет, - 142 балла, опередив на более чем 22 балла крупнейших работодателей в первой тройке рейтинга.

Кроме того, Росатом, единственный из всех работодателей, занял первое место среди компаний с численностью сотрудников более 5 тыс. человек во всех трех субрейтингах: "Самые лояльные сотрудники", "Самые популярные у соискателей" и "Самые развитые HR-процессы". Лидерство по лучшим HR-процессам Росатом удерживает в течение шести лет.

"Сложные амбициозные задачи атомной промышленности на протяжении всей истории привлекали самых талантливых ученых, инженеров и конструкторов нашей страны", - приводит госкорпорация слова генерального директора Алексея Лихачева. Полученный результат является следствием масштабных преобразований, отмечают в Росатоме. "Мы своевременно создали единую онлайн-платформу, где еще до пандемии выстроили кадровые процессы и запустили удобные цифровые сервисы для сотрудников. В течение коронакризиса мы вели открытый диалог как с нашими сотрудниками, так и жителями "атомных" городов, обеспечивали безопасность на непрерывных производствах, мониторили состояние наших людей, оказывая поддержку на местах и на специально созданной линии психологической помощи, запускали онлайн-программы для самых разных категорий сотрудников и жителей городов: от детей до представителей "серебряного возраста", - добавила заместитель гендиректора по персоналу Росатома Татьяна Терентьева.

О рейтинге

Рейтинг работодателей компании Headhunter существует уже 11 лет и складывается из оценок сотрудников и HR-специалистов компаний-участниц, а также мнения соискателей. С каждым годом число заявок на участие в рейтинге растет. Если в 2019 году дошла до финала (то есть прошла все три этапа оценки) 241 компания, то в 2020 году - 501, всего же на участие в нынешнем рейтинге было подано около 900 заявок.