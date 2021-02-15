Выпуск легковых автомобилей в России в январе вырос на 0,2%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе 2021 года увеличилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 94,3 тыс. штук, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с декабрем 2020 года выпуск легковых машин упал на 26,7%.

Производство грузовых автомобилей в январе выросло в два раза в годовом выражении- до 5,6 тыс. штук, а относительно декабря - упало на 70,2%. При этом грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 1,7 тыс. штук, что на 10,6% больше, чем в январе 2020 года. Автомобилей - тягачей седельных для полуприцепов собрано 2,1 тыс. штук, что на 67,6% больше, чем в январе 2020 года.

Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце сократилось на 7,8%, составив 414 штук (-74% к декабрю 2020 года), менее 5 тонн - на 43,5%, до 393 штук (-87,8% к декабрю 2020 года). Также в январе было произведено 14,3 тыс. штук двигателей внутреннего сгорания, что 1,2% по сравнению с январем прошлого года (-50,1% к декабрю 2020 года).

В январе произведено 123,7 тыс. велосипедов, что на 10,2% больше, чем в январе 2020 года, а также 32 мотоцикла и мотоциклетные коляски (на 52,9% меньше, чем в январе 2020 года).