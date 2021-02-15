Концепцию программы строительства инфраструктуры с помощью облигаций утвердят до 31 марта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить до 31 марта концепцию программы строительства с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

"Правительству Российской Федерации: разработать и утвердить концепцию программы строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования (в том числе облигаций специальных обществ проектного финансирования и бюджетных кредитов, предоставляемых субъектам Российской Федерации из федерального бюджета)", - говорится в поручении.

Программа должна содержать типы инфраструктуры, строительство которых может идти за счет механизма облигаций, критерии отбора проектов по программе, механизм контроля за использованием средств и строительством, лимиты по объему государственного долга региона для строительства инфраструктуры по программе, порядок погашения долговых обязательств и т. д. Срок поручения установлен до 31 марта 2021 года.

Ранее было зарегистрировано специализированное общество проектного финансирования (СОПФ) "Инфраструктурные облигации", которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры. Также правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа по выпуску инфраструктурных облигаций должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Согласно утвержденным правилам, средства от размещения облигаций будут получать застройщики в виде инфраструктурных займов.