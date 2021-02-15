ЦБ: возвращение инфляции к целевым 4% в ближайшие кварталы может происходить медленнее

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Возвращение инфляции в РФ к целевым 4% в предстоящие кварталы может происходить медленнее, чем ожидалось ранее, из-за ряда факторов, следует из материалов Банка России.

"Заметными становятся такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм. При сохранении действия данных факторов в предстоящие кварталы возвращение инфляции к цели Банка России может происходить медленнее, чем предполагалось ранее", - отмечает регулятор.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться. "Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года", - добавляют в ЦБ.

Ранее ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2021 год с 3,5-4% до 3,7-4,2%.

Также регулятор прогнозировал, что на пике в феврале-январе инфляция в РФ составит около 5,5%.