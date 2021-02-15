Каршеринговые сервисы рассказали о сложностях, которые возникли во время метелей в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Средняя скорость передвижения на каршеринговых машинах снизилась на 17-30% в минувшие выходные из-за снега в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах "Яндекс.Драйва", "Делимобиль" и YouDrive.

По данным "Яндекс.Драйв", который владеет самым крупным парком автомобилей в Москве, сложности на дорогах возникали в минувшие выходные даже у опытных водителей. "В Москве средняя скорость машин "Драйва" с пятницы по воскресенье была на 30% ниже, чем в те же дни на прошлой неделе. В выходные мы бросили все силы, чтобы справиться с последствиями снегопада", - сообщили в компании, уточнив, что советовали водителям использовать метро.

Кроме этого сервис делал недоступным аренду машины, если выяснялось, что машина заблокирована снегом. После этого к ней направлялись техники, и были подключены даже партнеры, которые в обычные дни занимаются мойками машин. В общей сложности за выходные "Драйв" "откопал" около 2 тыс. своих машин и до сих пор продолжает это делать.

В пресс-службе "Делимобиля" сообщили ТАСС, что в выходные в период снегопада средняя скорость движения в Москве снизилась на 30% по сравнению с прошлой неделей. Компания не зафиксировала всплеска аварийности так как люди передвигались особенно медленно и осторожно. "Во время снегопада были выведены в смену все мобильные сотрудники компании и часть офисных. Они занимались тем, что помогали перепарковывать машины, откапывать их и вытаскивать из сугробов - лопатами, тросами. Всего за выходные из снежного плена было освобождено в Москве около 900 автомобилей, еще 300 машин ждут своей очереди", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы YouDrive, за прошедшие два дня каждый четвертый звонок в службу поддержки был связан с проблемами вызволения автомобилей из-под снежных завалов. "За выходные наши техники откопали около 80 машин, при этом пользователи также принимали непосредственное участие в спасении автомобилей. 13 и 14 февраля средняя скорость передвижения была на 17% ниже, чем обычно в это время года. Это было связано с тем, что на протяжении почти двух суток проезжая часть была покрыта толстым слоем снега и сильно затрудняла передвижение", - сообщили в компании.

Каршеринговый сервис также сообщил, что в минувшие выходные из-за низкой температуры и аномального количества снега время прогрева авто увеличилось примерно на полчаса. Компания при обращении клиентов компенсировала часть стоимости аренды по причине вызволения машины из-под снега.