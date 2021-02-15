Reuters: ЕК может представить проект модернизации Договора к Энергетической хартии

ТАСС, 15 февраля. Еврокомиссия (ЕК) может вечером в понедельник представить проект реформирования Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) 1994 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц ЕС.

По их информации, данный шаг может быть предпринят на фоне заявлений представителей нескольких стран-членов ЕС, среди которых Испания и Франция, о том, что организации следует рассмотреть возможность выхода из договора, ставящего под угрозу эффективность борьбы с изменениями климата. Речь идет о том, что соблюдение ДЭХ может препятствовать усилиям европейских стран по сокращению использования ископаемых видов топлива.

Среди последних случаев применения пунктов ДЭХ Reuters называет январский запрос германской энергетической компанией RWE о выплате компенсации правительством Нидерландов за внедрение плана отказа от угольной энергетики к 2030 году. Решение Амстердама, по мнению RWE, оказывало негативное влияние на работу одной из ее электростанций, находящейся в Нидерландах.

В мае 2019 года Еврокомиссия предложила начать международные переговоры о модернизации ДЭХ для усиления защиты иностранных инвестиций в энергетические сектора государств-членов Энергетической хартии. Также предлагалось включить в ДЭХ обязательства по защите климата, продвижению прав человека, международных трудовых стандартов, честных и прозрачных бизнес-практик.

Три раунда переговоров состоялись в 2020 году и не принесли серьезного прогресса. "Переговоры <...> практически не продвинулись с тех пор, как начались в июле 2020 года", - приводит Reuters слова испанского чиновника, говорившего на условиях анонимности. В марте должно состояться новое обсуждение изменения положений договора.

О хартии

Энергетическая хартия была принята в 1991 году, в ее преамбуле говорилось, что это политическая декларация, нацеленная на "поощрение энергетического сотрудничества между Востоком и Западом" ради "общего устойчивого развития". Документ нацелен на упрощение доступа западным компаниям к источникам и транзиту энергоресурсов, а остальным государствам - к западным инвестициям.

Если Энергетическая хартия не носит юридически обязывающего характера, а является декларацией о намерениях, то Договор Энергетической хартии 1994 года - это юридически обязывающий документ, устанавливающий международные нормы в энергетических отношениях, которые имеют приоритет для подписавших его государств над их национальными нормами законов. Документ разрабатывался и продвигался Европейским экономическим сообществом, поэтому он, по определению, защищает интересы потребителей и импортеров энергоресурсов, а также транзитных государств.

Россия подписала Энергетическую хартию и ДЭХ, однако затем отказалась ратифицировать этот договор, объявив в 2009 году об этом решении как об окончательном. Таким образом, положения ДЭХ неприменимы к России, однако они действуют в отношении всех ее основных энергетических партнеров. В частности, зарегистрированная в Швейцарии компания - оператор "Северного потока - 2" Nord Stream AG апеллирует к положениям Энергохартии и ДЭХ, требуя изъятий для "Северного потока - 2" из доработанной Газовой директивы ЕС.