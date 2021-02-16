Топ-менеджеры "Полюса" Грачев и Стискин могут войти в совет директоров "Детского мира"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Акционеры "Детского мира" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о включению в совет директоров ретейлера генерального директора крупнейшей российской золотодобывающей компании РФ "Полюс" Павла Грачева и старшего вице-президента по финансам и стратегии "Полюса" Михаила Стискина. Об этом говорится в сообщении компании

"Включить в список кандидатов, для избрания в совет директоров ПАО "Детский мир" на внеочередном общем собрании акционеров лиц, предложенных "Галф Инвестментс Лимитед" (Gulf Investments Limited): Грачева Павла, Стискина Михаила, Кленова Дмитрия, Климанова Владимира", - говорится в сообщении. Все четверо выдвинуты в качестве неисполнительных директоров.

Дмитрий Кленов - управляющий партнер Altus Capital, получившей ранее 25% акций ретейлера. Стискин и Грачев стали ранее крупнейшими акционерами Altus Capital.

Кандидатами, которых выдвинул совет директоров, стали действующий независимый директор Павел Бояринов, действующий исполнительный директор Мария Давыдова, действующий независимый директор Станислав Котомкин, действующий неисполнительный директор Тони Майер, действующий независимый директор Александр Шевчук, независимый директор Андрей Анищенко, независимый директор Мария Гордон, независимый директор Дэвид Рённберг, независимый директор Майкл Фосс.

Количество мест в совете директоров ПАО "Детский мир" составляет 10 человек. Компания получила согласие на выдвижение от всех кандидатов. Собрание состоится 12 марта 2021 года.

Акционерами "Детского мира" являются "Галф Инвестментс Лимитед" (Altus Capital) - 25%; акции в свободном обращении - 75%.