РБК: российские работодатели сокращают корпоративные льготы для сотрудников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские компании сокращают корпоративные компенсационные пакеты для своих сотрудников в последние годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob, который прошел среди менеджеров по персоналу 1 000 компаний из всех федеральных округов.

По данным издания, с 2018 года, когда проводился последний аналогичный опрос, с 42 до 33% снизилось число работодателей, оплачивающих сотрудникам мобильную связь. Только 14% компаний предоставляют персоналу полисы добровольного медицинского страхования, в 2018 году их доля составляла 20%.

Корпоративные мероприятия для сотрудников оплачивают 43% компаний, участвовавших в опросе, тремя годами ранее их было 53%, бесплатное питание предоставляют 13%, хотя ранее их было 18%, а возможность со скидкой приобрести товары и услуги компании есть у 29% сотрудников против 37% с момента последнего опроса.

Число компаний, которые не предлагают своим сотрудникам никаких льгот, увеличилось с 9 до 11%, пишет РБК. По данным издания, самой распространенной льготой в компаниях является обучение, такую возможность предоставляют 47% работодателей.