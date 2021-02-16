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Индекс Мосбиржи превысил 3500 пунктов впервые с 15 января

Индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,58% и достиг отметки 3502,04 пункта, превысив уровень в 3500 пунктов впервые с 15 января.

Индекс РТС вырос на 0,55% - до 1504,63 пункта. Таким образом, индекс поднялся выше 1500 пунктов впервые с 21 января.

По данным на 10:33 мск, рост индексов замедлился. Так, индекс Мосбиржи поднимался на 0,15% - до 3487,16 пункта, индекс РТС - на 0,18%, до 1499,09 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,24% - до $63,45 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,12% и торгуется на уровне $60,05 за баррель.

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