Производители не видят объективных причин для повышения переработчиками цен на свинину

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Объективные причины для повышения переработчиками цен на свинину отсутствуют, поскольку производство этой продукции растет. Такую точку зрения журналистам высказал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

"По итогам года прирост производства составит 5%, поэтому объективных причин для повышения переработчиками цен нет", - сказал он.

По данным Ковалева, в рознице свинина не дорожает последние пять лет, а на промо-акциях в торговых сетях даже дешевеет. При этом, по его словам, в опте действительно наблюдается дисбаланс, связанный прежде всего с тем, что в декабре из-за вспышек АЧС пришлось уничтожить до 500 тыс. свиней. "Но это привело лишь к тому, что в этом году в первом квартале не наблюдается падение цены. Например, стоимость полутуши в опте сейчас ниже, чем летом прошлого и позапрошлого года, и находится на уровне ноября - декабря 2020 года", - сообщил он.

16 февраля газета "Коммерсант" написала о том, что поставщики - производители мясных изделий, ссылаясь на подорожание свинины и мяса птицы, обращаются в торговые сети с просьбой пересмотреть закупочные цены.