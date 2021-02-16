Кабмин выделил 6 млрд рублей на обновление парка техники МЧС России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 6 млрд рублей МЧС России на обновление парка техники. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2021 году получит 6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники", - говорится в сообщении.

Решение о выделении средств принято в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Деньги поступят из резервного фонда правительства. "Поддержанию высокого уровня технического оснащения подразделений МЧС в России уделяется особое внимание, - подчеркнули в кабмине. - Это одно из важнейших условий оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Решение правительства положительно скажется на защищенности граждан, их имущества, а также объектов экономики от пожаров и чрезвычайных ситуаций".