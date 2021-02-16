Власти Приамурья готовятся передать в концессию сети водоснабжения города Свободный

ТАСС, 16 февраля. Сети водоснабжения в городе Свободный Амурской области планируют модернизировать за счет концессионного соглашения, которое может быть заключено в ближайшие полгода. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампред правительства региона Павел Матюхин.

"Проявила интерес крупная компания, они хотят зайти на модернизацию именно сетей водоснабжения и водоотведения [в городе Свободный]. Сейчас мы находимся в активной фазе переговоров, разработана финансовая модель", - сказал собеседник агентства после проведенного в рамках Дней Амурской области заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

По словам Матюхина, на обновление объектов водоснабжения и водоотведения в Свободном потребуется порядка 4 млрд рублей.

"Сейчас проводятся обследование, дефектовка и точное определение необходимых вложении. Пока все это предварительно. Но, по крайней мере, переговоры находятся уже на точке готовности подачи заявки. Поэтому мы рассчитываем, что в ближайшие три-четыре месяца инвестор уже окончательно определится и зайдет на этот проект", - добавил Матюхин.

Как сообщал ТАСС по итогам встречи губернатора Амурской области Василия Орлова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным в октябре 2020 года, на модернизацию объектов коммунального хозяйства региона за три года из областного бюджета было истрачено 1,6 млрд рублей.