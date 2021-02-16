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Geely отзывает в России почти 18,7 тыс. автомобилей

Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с марта 2018 года по настоящее время

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Джили-Моторс", являющийся официальным представителем Geely в РФ, отзывает 18 670 автомобилей модели Atlas. Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с марта 2018 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что при температуре воздуха минус 40 градусов и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру) из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию.

На автомобилях будут заменены на модифицированные следующие детали: подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль и болт крепления провода заземления топливного фильтра. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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