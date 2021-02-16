Меморандумы о готовности к обязательной маркировке молока подписали 23 типографии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подписал с 23 типографиями меморандумы о взаимодействии при маркировке молочной продукции, в соответствии с которыми типографии обязуются быть готовыми к нанесению кода на упаковку за два месяца до введения обязательной маркировки того или иного вида молочной продукции. Об этом сообщил во вторник замдиректора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота Минпромторга Владислав Заславский.

"На сегодняшний день Минпромторгом заключены меморандумы с 23 типографиями о двухмесячной готовности к маркировке. То есть за два месяца типографии обязуются полностью подготовиться к маркировке", - сказал Заславский во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Минпромторг опубликовал меморандум в середине января 2021 года и призвал типографии присоединяться к нему. Меморандум заключается между министерством, типографией и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющимся оператором системы маркировки. Подписывая документ, типографии обязуются за два месяца до старта обязательной маркировки иметь в наличии оборудование, достаточное для выполнения в необходимом объеме заказов, связанных с маркировкой. Сейчас маркировка молочной продукции является добровольной.

В ходе заседания Заславский также отметил, что Минпромторг разработал проект постановления правительства, предусматривающий компенсацию из средств Фонда развития промышленности для организаций, которые будут участвовать во внедрении маркировки, в том числе для производителей упаковки.

Член совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совете Федерации Сергей Лисовский сообщил, что с отраслью и ЦРПТ также обсуждается снижение издержек для фермеров. Представитель ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что для фермеров, продающих продукцию конечному потребителю, предусмотрена отсрочка - маркировка для них станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Для остальных участников рынка она вводится с 1 июня 2021 года (мороженое и сыры), с 1 сентября 2021 года (продукция сроком годности более 40 дней) с 1 декабря 2021 года (срок 40 дней и менее).

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подчеркнул, что необходимо облегчить вхождение в систему маркировки для всех участников рынка. "Мы прекрасно отдаем себе отчет, что маркировка - это важное и нужное направление, но хотелось бы, чтобы все это произошло достаточно мягко, комфортно для молочной отрасли. Поэтому давайте держать руку на пульсе, тут интересы у нас совпадают", - сказал сенатор.