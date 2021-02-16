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ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы

Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами. Об этом сообщается в материалах регулятора.

В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.

Как ранее в Росфинмониторинге сообщали ТАСС, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В 2019 г. в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд руб.

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