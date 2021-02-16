"Сбер" закрыл сделку по покупке разработчика Ё-мобиля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Сбер" в феврале 2021 года закрыл сделку по приобретению компании "Ё-инжиниринг" (разработчик российского гибридного автомобиля), сообщил ТАСС представитель пресс-службы Сбербанка.

"Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% долей ООО "Ё-инжиниринг" ("Кейджи Импекс") в феврале 2021 г. Команда и компетенции компании будут использоваться для развития направлений компании Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий", - отметили в Сбербанке.

Представитель кредитной организации сказал, что сумма инвестиций по сделке не раскрывается.

Согласным данным ЕГРЮЛ, ООО "Ё-инжиниринг" занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук. Также из материалов компании следует, что в 2017 году ООО "Ё-Авто" входило в капитал "Ё-инжиниринг".

"Ё-мобиль" - российский проект гибридного автомобиля, разработку которого начали в 2010 году инвестгруппа Михаила Прохорова "Онэксим" и российско-белорусская компания "Яровит Моторс". Проект собрал свыше 200 тыс. предзаказов. "Ё-мобиль" планировалось выпускаться в трех комплектациях - "Ё-кросс-купе", "Ё-микровэн" и "Ё-фургон". У "Ё-мобиля" долджна была быть двухтопливная система (метан и бензин), кузов из композитных материалов, полный привод в базе, роторно-лопастной двигатель. Максимальная скорость планировалась на уровне 130 км в час.

В 2014 году из-за недостаточного финансирования начало производства "Ё-мобилей" было отложено на неопределенный срок.