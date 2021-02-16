Сбербанк ожидает, что его прибыль по итогам 2021 года превысит прошлогоднюю

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует прибыль по итогам 2021 года значительно выше прошлогодней и сохраняет прогноз по дивидендным выплатам за 2020 год на уровне не менее 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил журналистам глава госбанка Герман Греф.

"Я надеюсь, что мы сформировали все необходимые резервы в прошлом году, в этом году не планируем досоздавать их про прошлогодним проблемным активам. В связи с этим мы результаты 2021 года оцениваем значительно лучше, чем прошлогодние. По дивидендам прогноз мы сохраняем - будем платить не менее 50%", - сказал он.

Ранее Греф сообщал, что прибыль Сбербанка в 2020 году сократится на 12-13% и составит примерно 700 млрд рублей. Результаты группы Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год будут опубликованы 4 марта.

Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября 2020 года одобрил новую дивидендную политику и стратегию развития до 2023 года. Набсовет утвердил положение о дивидендной политике, согласно которой Сбербанк будет поддерживать долю выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли группы по МСФО.