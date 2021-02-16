Генпрокуратура отклонила каждую четвертую запланированную на 2021 год проверку

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прокуроры отклонили каждую четвертую проверку бизнеса, предложенную контрольно-надзорными органами на 2021 год. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"При формировании проекта сводного плана на 2021 год органами контроля предложено проведение 488 тыс. проверок, каждая четвертая из них отклонена прокурорами", - говорится в сообщении. Благодаря инициированному Генпрокуратурой мораторию на плановые проверки малые предприятия избежали около 60 тыс. мероприятий по контролю.

В 2020 году сводный план проверок после введения моратория на их проведение в условиях коронавируса был сокращен наполовину. Из него исключили около 200 тыс. запланированных проверок. "Дополнительные полномочия прокуроров по согласованию проводимых контролерами внеплановых проверок позволили предупредить их необоснованное вмешательство в деятельность почти 40 тыс. хозяйствующих субъектов (из более чем 110 тыс. заявленных, или 35%)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурорам поручено добиваться отмены результатов незаконных мероприятий по контролю и возврата назначенных штрафов, привлечения недобросовестных контролеров к ответственности. В прошлом году в рамках такой работы в 75 регионах более 600 мероприятий по контролю признаны незаконными. Наибольшее их число выявлено в Мордовии, Северной Осетии, Якутии, Туве, Чувашии, Чечне, Краснодарском крае, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской областях, а также Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой. В 2020 году почти 2 тыс. должностных лиц контролирующих органов привлечены к административной ответственности по статье 19.6.1 КоАП РФ ("Несоблюдение должностными лицами органов контроля требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле").

"В следственные органы в прошлом году направлено 19 материалов прокурорских проверок, по 18 из них возбуждены уголовные дела по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, служебного подлога", - сообщили в Генпрокуратуре.