{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: больше половины россиян хотят вернуться к работе в офисе

Более половины респондентов отметили, что при работе удаленно их рабочий день стал ненормированным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Две трети (65%) опрошенных россиян, работающих удаленно, предпочитают вернуться в офис, следует из опубликованных во вторник данных Всероссийского центра изучения мнения (ВЦИОМ).

"Более половины работающих россиян предпочли бы в дальнейшем работать в офисе/на предприятии (65%)", - говорится в сообщении.

По данным опроса, до начала пандемии коронавируса только 4% респондентов имели опыт удаленной работы. На данный момент каждый десятый (11%) участник опроса работает в основном удаленно.

Половина (52%) россиян, работающих удаленно, считают, что у такого формата работы преимуществ и недостатков поровну. При этом более половины (65%) респондентов отметили, что при работе удаленно их рабочий день стал ненормированным.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Минфин рассчитывает на принятие законопроекта об упрощении госзакупок в I полугодии
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок к закону "О контрактной системе", которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок
Читать полностью