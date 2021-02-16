Песков: перспективы программы льготной ипотеки обсуждаются в ходе непубличных совещаний

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Перспективы продления программы льготной ипотеки обсуждаются во время рабочих непубличных совещаний, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать экспертные мнения о том, что эта программа несет в себе риски возникновения "пузыря".

"Есть такая экспертная точка зрения о том, что дальнейшее продолжение льготной ипотеки несет в себе такую угрозу. Но существует и другая, не менее аргументированная точка зрения о том, что продолжение такой льготной ипотеки позволяет решить проблему жилья для очень большого количества россиян и создает синергетический эффект для экономики в целом, потому что строительный сектор тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики", - сказал Песков.

Он добавил, что "сторонники этих двух точек зрения по поручению президента будут приходить к единому консолидированному взгляду с тем, чтобы было принято единственно правильное решение". "Есть аргументы как в пользу одной, так и в пользу другой точки зрения. В ходе рабочих непубличных совещаний будет вырабатываться позиция", - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что вопрос льготной ипотеки очень важен, эта мера помогла в 2020 году поддержать динамику в строительной отрасли. "Но есть и экспертные точки зрения о том, что стремительный рост льготной ипотеки приводит к созданию "пузыря" и порождает опасность появления людей, которые могут быть косвенно приравнены к обманутым дольщикам", - указал он.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас принимаются энергичные меры для помощи обманутым дольщикам. Он напомнил, что от повторения таких ситуаций страхует уже действующий механизм эскроу-счетов.