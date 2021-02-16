Доля заявок нерезидентов на аукционах ОФЗ в январе увеличилась до 41,2% с 21,3%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Доля заявок нерезидентов в аукционах ОФЗ в январе 2021 года увеличилась до 41,2% с 21,3%. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков Банка России.

"В январе 2021 года доля участия нерезидентов в аукционах ОФЗ увеличилась до 41,2%, рост составил 19,8 п. п. относительно декабря 2020 года", - отмечается в документе.

При этом в абсолютном выражении объем покупок нерезидентов остался без изменений - на уровне 25 млрд рублей. Доля вложений нерезидентов в общем объеме рынка ОФЗ сохранилась на уровне 22,7%. При этом объем их вложений за отчетный месяц увеличился на 16,1 млрд рублей.

Доля системно значимых кредитных организаций в ОФЗ в месячном выражении снизилась до 33,1% с 42,7%. В абсолютном выражении покупки на аукционах составили 20 млрд рублей, что примерно на 30 млрд рублей меньше аналогичного показателя месяцем ранее.

В целом на первичном рынке ОФЗ в январе 2021 года наблюдалось снижение активности со стороны инвесторов, что привело к сокращению объема заимствований в месячном выражении. В январе Минфин России привлек через аукционы ОФЗ 61,1 млрд рублей по номиналу, что составило всего 6,1% от запланированного на первый квартал 2021 года объема размещения. Итого в первом квартале планируется разместить ОФЗ на сумму 1 трлн рублей, для выполнения квартального плана Минфину России необходимо размещать на каждом аукционе ОФЗ ценных бумаг на сумму 117,4 млрд рублей по номиналу.