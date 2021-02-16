Госдума одобрила в I чтении введение карты международного маршрута регулярных перевозок

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении нового документа - карты международного маршрута регулярных перевозок.

Законопроект в целом направлен на урегулирование отношений, связанных с установлением, изменением, отменой международных маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к их осуществлению.

Согласно пояснительной записке, документом предусмотрено установление нового документа - "карты международного маршрута регулярных перевозок, в которой будут содержаться сведения о маршруте регулярных перевозок". При этом учитывается "положительный опыт применения в контрольно-надзорной деятельности на внутрироссийских маршрутах регулярных перевозок такого разрешительного документа".

Помимо этого, реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок дополняется "остановочными пунктами, которые используются при международных маршрутах регулярных перевозок". Это делается "в целях исключения фактов оказания пассажирам, следующим по международным маршрутам регулярных перевозок, на автовокзалах и автостанциях услуг более низкого качества, чем пассажирам, следующим по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок".

"Принятие законопроекта будет способствовать развитию рынка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по международным маршрутам, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций)", - говорится в пояснительных материалах.