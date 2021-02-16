Эксперт: зарубежным автопроизводителям придется перенести серверы на территорию России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Хранение данных на территории России в будущем станет одним из условий ведения бизнеса в стране как для отечественных, так и зарубежных компаний - производителей автомобилей. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков во вторник на VIII Конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

"Мы [Россия], как страна, двигаемся к суверенитету в информационной сфере, который начинается с суверенитета данных. Это четкая, последовательная позиция, которая будет реализовываться все ближайшие годы, это императив, точно такой же, какой присутствует в США, Китае, Европе с точки зрения хранения и персональных данных. Более того, я могу сказать открыто сегодня, что, например, в автомобильной сфере немецким компаниям, которые работают на российском рынке, предстоит принять такие же решения, связанные с переносом хранения данных о действиях автомобиля на территорию Российской Федерации. Это неизбежный путь", - сказал Песков.

Спецпредставитель президента РФ также призвал представителей немецких компаний "не сопротивляться этому пути, а идти вместе с российской стороной по очень понятным правилам", позволяющим вести бизнес в комфортных условиях.

"Такого рода гарантии, с моей точки зрения, распространяются в двух направлениях. Первое - создание совместных предприятий на территории РФ, совмещенных с трансфером технологий и, как минимум, обеспечение локальных систем обработки данных на территории РФ. Такой путь будет позволять вам использовать все те преимущества, которые сегодня сформулировало российское правительство как по проектам поддержки IT-отрасли, так и более широко - по проектам защиты инвестиций, так называемым специальным инвестиционным контрактам, и целому ряду других мер, которые сегодня находятся в проработке", - продолжил он.

Песков также предложил зарубежным производителям формировать взаимовыгодные альянсы с такими крупными российскими корпорациями, как Росатом, Сбербанк, "Яндекс" и Mail.ru Group, в которых обе стороны сотрудничества могли бы "чувствовать себя уверенно".